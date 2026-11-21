باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سردار جمشید رضایی در مراسم نواختن زنگ هفته بسیج و هفته کار و تولید که در کشتارگاه صنعتی سنندج برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تبریک هفته بسیج اظهار کرد: هفته بسیج به مناسبت فرمان تاریخی امام راحل در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ نام‌گذاری شده و این هفته فرصتی برای قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های بسیجیان و قشر‌های مختلف مردم است.

وی با اشاره به حضور در کشتارگاه صنعتی سنندج به مناسبت افتتاحیه هفته بسیج افزود: امروز در جمع مدیران، کارگران و همکاران این مجموعه حضور یافتیم تا ضمن عرض خداقوت و خسته‌نباشید، هفته بسیج را به آنان تبریک بگوییم.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با قدردانی از همکاری و تلاش کارکنان کشتارگاه صنعتی سنندج بیان کرد: در ایام جنگ و حتی در ۴۰ روز جنگ و پس از آن، فعالیت این کشتارگاه متوقف نشد و کارکنان آن با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر، مایحتاج مردم را تأمین و روانه بازار کردند.

رضایی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت این مجموعه در شرایط دشوار، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری کارگران و مدیران در خدمت‌رسانی به مردم است و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی در پایان ضمن تبریک مجدد هفته بسیج و هفته کار و تولید، از حضور در جمع مدیران و کارگران کشتارگاه صنعتی سنندج ابراز خرسندی کرد.