باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - جعفر مردانی در نشست شورای استاندارد استان با حضور فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد را یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت تولید و افزایش قدرت رقابت محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی دانست و گفت: استاندارد علاوه بر صیانت از حقوق مردم و سلامت جامعه، ابزار مهمی برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری، صنایع تبدیلی و معدن افزود: محصولات مزیت‌دار استان از جمله بادام، محصولات باغی، لبنیات و فرآورده‌های غذایی، قابلیت تبدیل شدن به برند‌های معتبر ملی و صادراتی را دارند، اما تحقق این ظرفیت نیازمند نظام کنترل کیفیت، استاندارد‌های قابل اتکا و زیرساخت‌های آزمایشگاهی مناسب است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت شناسایی الزامات فنی و استاندارد‌های کشور‌های مقصد از ابتدای زنجیره تولید، تصریح کرد: صرف تولید محصول برای حضور پایدار در بازار‌های بین‌المللی کافی نیست و باید با توسعه گواهی‌های معتبر و تسهیل فرآیند ارزیابی محصولات صادراتی، مسیر ورود تولیدات استان به بازار‌های هدف هموار شود.

مردانی پنج مطالبه استان از سازمان ملی استاندارد ایران را برشمرد و گفت: تقویت ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی متناسب با نیاز صنایع غذایی، کشاورزی، لبنیات و صنایع معدنی، تدوین برنامه مشترک برای استانداردسازی محصولات دارای مزیت اقتصادی، بازنگری در فرآیند‌های ارزیابی و نمونه‌برداری و صدور مجوز‌ها با هدف کاهش زمان و هزینه‌های غیرضروری، توسعه همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با واحد‌های صنعتی و آموزش و توانمندسازی واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع و منطقه‌ای کشور برای تسریع در ارائه خدمات به تولیدکنندگان استان، خواستار همکاری بیشتر سازمان ملی استاندارد در رفع موانع فنی پیش روی صادرکنندگان شد.

مردانی با تأکید بر پیگیری مصوبات شورای استاندارد از سوی دستگاه‌های اجرایی استان، پیگیری مسائل ساختمان و کمبود نیروی انسانی اداره کل استاندارد و توجه به ماندگاری نیرو‌های متخصص این مجموعه را نیز از دیگر ضرورت‌ها برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، چهارمحال‌وبختیاری به یکی از استان‌های پیشرو در تولید محصولات باکیفیت، استاندارد و صادرات‌محور تبدیل شود.