باشگاه خبرنگاران جوان - مخترعین استان فارس جایزه‌ی ویژه‌ی (سازمان جهانی توسعه نوآوری و خلاقیت OCIIP) را به فارس آوردند.

تیم مخترعین استان فارس به سرپرستی احمد ابراهیمی و با همکاری اعضای تیم، مصطفی صدیقی، سلمان صدیقی و محمدشریف عزیزی، موفق به کسب جایزه ویژه از سازمان جهانی توسعه نوآوری و خلاقیت (OCIIP) در دومین دوره مسابقات ملی ایده و اختراعات بوعلی‌سینا شدند که یکی از معتبرترین رویداد‌های علمی مخترعین کشور است، این رقابت‌های ملی که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، تحت حمایت سازمان جهانی مخترعین (WIIPA) و سازمان OCIIP بود.

این تیم موفقیت خود را با ارائه طرح چندمنظوره «ابزار کمکی در فیکس کردن اندام افراد ناتوان جسمی با مکانیزم آتل‌های جمع‌شونده» حاصل کرد. این طرح که در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار می‌گیرد، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نوین مهندسی پزشکی طراحی شده است.

علاوه بر کسب جایزه ویژه، این تیم موفق به دریافت مدال نقره تیمی نیز شد که نشان‌دهنده خلاقیت و توانمندی بالای اعضای این تیم در ارائه راهکار‌های نوآورانه است.