باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۶۵ روز پس از حادثه میناب، مراسم بزرگداشت کودکان این مدرسه به مناسبت روز جهانی کودک در پاریس برگزار شد. شرکت‌کنندگان با ابراز همبستگی با مردم ایران، بر ضرورت ایستادگی در برابر جنایت علیه کودکان و مخالفت با کشتار دانش‌آموزان در ایران و فلسطین تأکید کردند.

در این مراسم، یک معلم و شاگردانش قطعه‌ای با عنوان «آهنگ میناب» اجرا کردند تا رنج خانواده‌های داغدار به گوش جهانیان برسد. برگزارکنندگان این برنامه، یاد کودکان میناب را از پاریس تا ایران زنده نگه داشتند و پیام همبستگی خود را با آنان اعلام کردند.