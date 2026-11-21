باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران داده‌های حاصل از دو مطالعه بزرگ و طولانی‌مدت را که در دانمارک و بریتانیا انجام و در نشریه «Food & Function» منتشر شد، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. در این مطالعات بیش از ۲۴۰ هزار شرکت‌کننده، از جمله افراد سیگاری، حضور داشتند. محققان میزان دریافت ویتامین‌های K۱ و K۲ توسط شرکت‌کنندگان را ارزیابی کرده و موارد تشخیص سرطان ریه را از طریق سوابق پزشکی پیگیری نمودند.

در طول دوره پیگیری، ابتلای ۳۰۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان به سرطان ریه تشخیص داده شد. یافته‌ها نشان داد افرادی که بیشترین میزان ویتامین K۱ را دریافت کرده بودند، در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند، ۱۶ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار داشتند.

تحلیل‌های بیشتر آشکار ساخت که ارتباط میان مصرف متعادل ویتامین K۱ و کاهش خطر ابتلا، به‌ویژه در میان افراد سیگاری—به‌خصوص کسانی که استعداد ژنتیکی بالایی برای ابتلا به سرطان ریه دارند—قابل‌توجه است. در مقابل، هیچ ارتباط معناداری میان مصرف ویتامین K۲ و احتمال ابتلا به این بیماری یافت نشد.

سبزیجات برگ‌دار سبز، مانند اسفناج، کلم و بروکلی، از منابع طبیعی مهم ویتامین K۱ محسوب می‌شوند.

نویسندگان این پژوهش خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها ماهیتی مشاهده‌ای دارد و به‌طور قطعی ثابت نمی‌کند که ویتامین K۱ در برابر سرطان ریه نقش محافظتی دارد.

مطالعه‌ای دیگر که توسط گروهی از پژوهشگران آلمانی، ژاپنی و کانادایی انجام و در نشریه «Nature» منتشر شده است، نشان می‌دهد که ویتامین K (که به اشکال گوناگون وجود دارد) به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند.

این ویتامین می‌تواند به‌طور مؤثری فرآیند «فروپتوز» (ferroptosis) را کند سازد؛ نوعی مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلولی که در آن آهنِ موجود در سلول نقش کلیدی ایفا می‌کند و با مشارکت در فرآیند‌های اکسیداتیو، موجب آسیب به غشا‌های سلولی می‌شود.

منبع: Lenta.ru