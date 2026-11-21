باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دفتر مطبوعاتی دانشگاه لستر در بریتانیا اعلام کرد که ابزار «MIXS» نصب‌شده بر روی کاوشگر «بپی‌کلمبو» (BepiColombo)، پس از ورود این کاوشگر به مدار سیاره عطارد، نخستین تصاویر پرتو ایکس از اجرام آسمانی را ثبت کرده است.

در بیانیه‌ای از سوی این دفتر آمده است: «تیم مسئول ابزار MIXS، پس از رسیدن کاوشگر بپی‌کلمبو به مدار عطارد، نخستین تصاویر پرتو ایکس — از جمله تصاویری از سحابی خرچنگ و دیگر اجرام آسمانی — را دریافت کردند.»

این دفتر مطبوعاتی به نقل از «اما بانس»، سرپرست علمی پروژه MIXS، نوشت: «ما هشت سال منتظر ماندیم تا نخستین اندازه‌گیری‌های خود را با MIXS انجام دهیم و بسیار خرسندیم که این ابزار در فضا عملکردی عالی دارد. آشکارساز این ابزار در طول سفر کاوشگر به سوی عطارد، تحت تأثیر تابش‌های کیهانی قرار نگرفت و دچار اختلال نشد. در هیچ‌یک از تصاویر ثبت‌شده، شاهد شراره‌ها یا مشکلات احتمالی دیگری نبودیم که بتواند مانع از رصد‌های ما شود.»

به گفته بانس و همکارانش، ابزار MIXS — که یک طیف‌سنج پرتو ایکس بسیار حساس است — یکی از دو ابزار اصلی مأموریت بپی‌کلمبو به شمار می‌رود. این ابزار توسط تیمی بین‌المللی از پژوهشگران برای پایش پرتو‌های ایکس ساطع‌شده از سطح عطارد طراحی شده است؛ ترکیب طیفی این پرتو‌ها اطلاعاتی درباره ساختار شیمیایی سنگ‌های این سیاره فراهم می‌کند.

نخستین آزمایش‌های این ابزار در پاییز سال ۲۰۲۶ آغاز شد؛ یعنی زمانی که «ماژول انتقال به عطارد» (MTM) بخشی از فضاپیمای بپی‌کلمبو که پیش‌تر مانع دید ابزار MIXS و چندین ابزار علمی دیگر شده بود از کاوشگر جدا شد. پژوهشگران برای ارزیابی وضعیت این طیف‌سنج، از آن برای ثبت مجموعه‌ای از تصاویر دقیق از «سحابی خرچنگ» یکی از درخشان‌ترین اجرام آسمانی در آسمان استفاده کردند.

پروژه بپی‌کلمبو یک مأموریت فضایی مشترک میان «آژانس فضایی اروپا» (ESA) و «آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن» (JAXA) برای مطالعه سیاره عطارد است. این مأموریت در اکتبر ۲۰۲۰ پرتاب شد و در ژوئن سال جاری به مدار عطارد رسید.

منبع: تاس