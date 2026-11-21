باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق گزارشی که در مجله «روانپزشکی لنست» منتشر شده است، بیش از یک نفر از هر ۱۰ نفر در سراسر جهان ممکن است تحت تأثیر چیزی قرار بگیرند که به عنوان «استفاده مشکل‌ساز از اینترنت» یا «اعتیاد به اینترنت» شناخته می‌شود و هزینه اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند سالانه به میلیارد‌ها دلار برسد.

در این گزارش آمده است که این نوع استفاده از کنترل خارج شده و بر سلامت، روابط، آموزش، کار و کیفیت کلی زندگی تأثیر منفی می‌گذارد. این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد تا ویژگی‌های دیجیتالی را که به طور خاص برای آنلاین نگه داشتن کاربران تا حد امکان طراحی شده‌اند، تنظیم کنند.

آندره چاکو، محقق دانشگاه فلیندرز، خاطرنشان کرد که بسیاری از محصولات دیجیتال «عمدا برای جلب و حفظ توجه ما طراحی شده‌اند» و افزود: «محیط‌های دیجیتال سالم باید از رفاه حمایت کنند، نه اینکه آن را تضعیف کنند.»

نویسندگان این گزارش اصرار دارند که اعتیاد به اینترنت به عنوان یک چالش سلامت عمومی - شبیه به مسائل مربوط به دخانیات، الکل و قمار - در نظر گرفته شود.

آنها از نظارت سختگیرانه‌تر بر پلتفرم‌های دیجیتال، شفافیت بیشتر در مورد الگوریتم‌ها، حسابرسی الگوریتمی مستقل و محدود کردن ویژگی‌های پرخطر، به جای تکیه صرف بر خودتنظیمی توسط شرکت‌های فناوری، حمایت می‌کنند.

این گزارش هشت الگوی اصلی استفاده مشکل‌ساز از اینترنت، از جمله بازی‌های آنلاین، قمار، خرید، مشاهده پورنوگرافی، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، قلدری سایبری، احتکار دیجیتال و سایبرکندریا - جستجوی وسواس‌گونه برای اطلاعات پزشکی آنلاین - را شناسایی می‌کند.

محققان استدلال می‌کنند که ویژگی‌های تعبیه‌شده در پلتفرم‌های دیجیتال - مانند پیمایش نامحدود و پخش خودکار - با تأثیرگذاری بر مکانیسم‌های مرتبط با توجه و رفتار، احتمال استفاده بیش از حد را افزایش می‌دهند.

این گزارش ادعا می‌کند که شواهد موجود در حال حاضر برای تضمین اقدام فوری ملی و بین‌المللی کافی است و هشدار می‌دهد که انتظار برای شواهد کامل می‌تواند باعث شود آسیب‌های قابل اجتناب برای میلیون‌ها کاربر ادامه یابد.



منبع: ایندیپندنت