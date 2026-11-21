باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست شورای استاندارد استان با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی مردم خط قرمز سازمان ملی استاندارد است، گفت: حتی در شرایط بحران نیز نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات نباید کاهش یابد و سازمان تحت هیچ شرایطی از این مسئولیت عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی افزود: تولید انبوه به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت اقتصادی نیست و اگر کیفیت محصولات پایدار نباشد، واحد‌های تولیدی به‌سرعت بازار و قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.

انصاری از تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور خبر داد و گفت: حرکت از استاندارد‌های اجباری به سمت تدوین مقررات فنی در دستور کار قرار گرفته و کلیات این برنامه در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از کاهش تعداد نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی خوش‌سابقه از چهار نمونه به دو نمونه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تسهیل فرآیند‌های نظارتی و حمایت از تولیدکنندگان، بدون عدول از الزامات کیفیت انجام شده است.

وی با اعلام آمادگی برای تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی چهارمحال‌وبختیاری، بر ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی متناسب با نیاز‌های استان و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

انصاری همچنین خواستار حمایت استاندار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل استاندارد استان شد.