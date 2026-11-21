باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه العربیه گزارش داد مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، با وجود تلاش‌های میانجی‌گران و تماس‌های فشرده، به دلیل اختلاف‌نظر درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران احتمالا با بن‌بست مواجه شود.

موضوع اورانیوم غنی‌شده همچنان اصلی‌ترین موضوع در مسیر مذاکرات است و دو طرف با وجود پیشنهاد‌های میانجی‌ها بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، واشنگتن خواستار امحای ذخایر اورانیوم غنی‌شده و دریافت تضمین کتبی از ایران درباره توقف غنی‌سازی در آینده است؛ در مقابل، تهران با خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده از کشور مخالفت می‌کند.

العربیه همچنین به نقل از یک منبع مدعی شد میانجی‌ها در شرایط کنونی تضمینی برای جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌های نظامی در اختیار ندارند.

این گزارش می‌افزاید کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، ۱۵ نوامبر از کاهش اعتماد تهران به روند مذاکرات با آمریکا خبر داده، اما آمادگی ایران برای حل‌وفصل بحران و بازگشایی تنگه هرمز را به میانجی‌ها اعلام کرده است؛ مشروط بر آنکه واشنگتن هفت شرط ایران را بپذیرد.

وزارت امور خارجه قطر نیز ۱۷ نوامبر از دیدار جدید با طرف ایرانی در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرانه خبر داده بود. با این حال، العربیه مدعی است این تحرکات تاکنون به پیشرفت دیپلماتیک منجر نشده است.

اصرار واشنگتن بر تعیین تکلیف یک‌جانبه ذخایر اورانیوم ایران و ارائه تضمین درباره توقف غنی‌سازی، در حالی مطرح می‌شود که تهران بر حفظ حقوق هسته‌ای خود و ضرورت مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل تأکید دارد.

منبع: تاس