باشگاه خبرنگاران جوان - ابونصر محمد فارابی مدتی به قضاوت مشغول بود، اما علاقه عمیقش به فلسفه و شناخت حقیقت، او را در ۴۰ سالگی از این حرفه جدا کرد و به بغداد کشاند. او در آنجا منطق و فلسفه را نزد استادان برجسته آموخت و دلبستگی‌اش به آثار ارسطو چنان بود که در تاریخ فلسفه اسلامی لقب «معلم ثانی» را گرفت؛ عنوانی پس از ارسطو که معلم اول شناخته می‌شود.

فارابی در کنار تلاش برای پیوند اندیشه‌های افلاطون و ارسطو با دین اسلام، مطالعات و تألیفات خود را در حوزه‌های گوناگونی، چون ریاضیات، الهیات، کیمیا، علوم نظامی، موسیقی و طب گسترش داد. او با وجود دشواری‌های زندگی، به یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مسلمان و ایرانی در تاریخ علم و فلسفه تبدیل شد.