باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار احمد وحیدی روز شنبه در شهر موشکی جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دبیرکل ناتو اعلام کرد که پنج‌هزار پرواز از سوی کشورهای عضو این سازمان انجام شده است، این اظهارنظری بود که نشان می‌داد همه آنها در میدان حضور داشتند. اما به اذن خداوند، «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ».

فرمانده کل سپاه افزود: اتفاقاتی که برای دشمنان ما رخ می‌دهد، تازه ابتدای کار است. ذلت و زبونی بی‌اندازه آنان را خواهید دید و خواهیم دید.

سرلشکر وحیدی ادامه داد: ان‌شاءالله به فضل الهی، آشکار خواهد شد که حق بر باطل پیروز است: خداوند اراده فرموده است حق را محقق و باطل را نابود کند.