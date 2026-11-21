باشگاه خبرنگاران جوان - تیم سابر ایران متشکل از طاها کارگرپور، نیما زاهدی و متین شاهدی، پس از پیروزی مقابل تیم‌های ازبکستان و قزاقستان و صعود مقتدرانه به دیدار فینال، در مسابقه پایانی به مصاف تیم روسیه رفت و در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی، مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد. تیم ایران فینال این مسابقات را با نتیجه ۴۱ به ۴۵ واگذار کرد و مدال نقره را بدست آورد.

این مدال در شرایطی به دست آمد که تیم کشورمان با ترکیبی جوان و بدون حضور سابریست‌های باتجربه خود عازم این رقابت‌ها شده بود.محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران کادرفنی تیم ملی شمشیربازی سابر ایران را تشکیل می‌دهند.