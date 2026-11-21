باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در گروه B رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز مقابل تیم ملی ویتنام به میدان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی قدرتمند، این تیم را با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست دهد. این مسابقه در ورزشگاه بان نام خم آرنا در شهر کائولاک تایلند برگزار شد، شرایط جوی در زمان برگزاری مسابقه نیمه‌ابری و بدون بارندگی بود و برخلاف دیدار قبلی ایران مقابل افغانستان، خبری از بارش شدید باران در جریان بازی نبود.

شاگردان علی نادری که در نخستین مسابقه خود ۹ بر ۲ از سد افغانستان گذشته بودند، در دومین بازی نیز مقابل ویتنام به پیروزی رسیدند تا با کسب دومین برد متوالی، صعود خود به مرحله بعدی رقابت‌ها را قطعی کنند. ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی، روز دوم آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی لبنان خواهند رفت تا پرونده خود در این مرحله از مسابقات را ببندند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در شرایطی این بازی را با دومین برد پیاپی خود به اتمام رساند که مهدی تاج، نایب رئیس AFC و رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی این کنفدراسیون با حضور در ورزشگاه مموریز بیچ آره‌نا فانگ‌نگا در کنار محمد آخوندی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال کشورمان از نزدیک شاهد عملکرد خوب ملی‌پوشان ایرانی بودند.