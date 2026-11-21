باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - سرهنگ یحیی حیدری گفت:در قالب پویش ملی نهال امید بخشی از بلوار امام حسن(ع) مراغه با همکاری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری درختکاری شد.

وی اضافه کرد: این پویش مردمی در راستای تحقق مطالبات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره توسعه فضای سبز و درختکاری آغاز شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:پویش نهال امید از امروز آغاز و تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و شهروندان با پیوستن به این پویش ملی در توسعه فضای سبز و سرسبزی مناطق مختلف شهرمشارکت کنند.

وی افزود: بسیج به‌عنوان شجره طیبه و درخت تنومند انقلاب اسلامی، همواره در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده و در زمینه درختکاری و توسعه فضای سبز نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

سرهنگ حیدری گفت:اجرای چنین برنامه‌هایی در هفته‌ای که به نام بسیج نامگذاری شده بیانگر مشارکت و حضور بسیجیان در فعالیت‌های اجتماعی و عمومی و تلاش برای آبادانی و توسعه شهرستان است.