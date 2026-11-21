باشگاه خبرنگاران جوان - سه فرآورده کپسول پروستات، پودر سنگناک و کپسول تقویت فولیکول تخمدان متعلق به شرکت بوعلی دارو، به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، مشمول جمع‌آوری از سطح عرضه شدند.

همچنین یک سری ساخت سرم مژه ام‌کیو به شماره ۲۵۱۱۰۵۷۱، تولید شرکت افرا زیبای قشم، به دلیل مغایرت نتایج آزمایش‌های میکروبی با حدود مجاز، نامنطبق اعلام و مشمول فراخوان و جمع‌آوری شد.

بر اساس نتایج آزمایش‌ها، شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها در این محصول ۱۵ هزار واحد در هر گرم گزارش شده، در حالی که حد مجاز آن ۱۰۰ واحد در هر گرم است.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته است نسبت به جمع‌آوری این فرآورده‌ها اقدام و گزارش اقدامات را ارسال کنند.

جمع‌آوری سری ساخت نامنطبق سرم مژه نیز باید حداکثر در مدت یک هفته انجام شود.

از شهروندان درخواست می‌شود از تهیه و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز و سری ساخت اعلام‌شده سرم مژه ام‌کیو خودداری کنند.

نظارت بر فرآورده‌های سلامت‌محور با هدف صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان ادامه دارد.

منبع: سازمان غذا و دارو