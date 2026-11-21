باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در آستانه اعمال برخی تغییرات مدیریتی قرار دارد و قرار است تعدادی از افراد حاضر در بخش‌های مختلف این باشگاه با تصمیم مدیران از مسئولیت‌های خود کنار بروند.

این تغییرات در شرایطی در دستور کار باشگاه قرار گرفته که سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در روز‌های اخیر درخواست‌هایی را درباره اصلاح برخی ساختار‌ها و تغییر در نحوه فعالیت تعدادی از افراد شاغل در باشگاه مطرح کرده است.

بختیاری‌زاده که در مقطع فعلی هدایت آبی‌پوشان را برعهده دارد، معتقد است برای ایجاد شرایط بهتر در تیم و فراهم شدن بستر مناسب جهت پیگیری اهداف فنی، لازم است برخی مسائل در ساختار اجرایی باشگاه مورد بازنگری قرار بگیرد. بر همین اساس، درخواست‌های او برای ایجاد تغییرات در بخش‌هایی از مجموعه مدیریتی و اجرایی استقلال در حال بررسی و پیگیری است.

به نظر می‌رسد مدیران باشگاه نیز با توجه به شرایط تیم و ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف، تصمیم دارند بخشی از این تغییرات را عملیاتی کنند. با این حال، هنوز جزئیات نهایی درباره تعداد افراد مشمول این جابه‌جایی‌ها و سمت‌هایی که قرار است دستخوش تغییر شوند، به صورت رسمی اعلام نشده است.

قرار است در روز‌های آینده و پس از نهایی شدن تصمیمات مدیریتی، وضعیت افراد مورد نظر مشخص شود؛ موضوعی که می‌تواند به تغییراتی در ساختار اجرایی باشگاه استقلال منجر شود.