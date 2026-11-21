باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی مرحله اول جام حذفی به صورت وبیناری (برخط) برگزار شد.

مهرداد شفیعی راد مسئول جام حذفی در این مراسم گفت: ۲۰ تیم به عنوان نمایندگان استان‌ها در مرحله اول جام حذفی متقاضی شرکت در این رقابت‌ها بودند، مسابقات این مرحله در روز‌های هشتم و نهم آذر ماه برگزار می‌شود. ۱۰ تیم صعود کرده از این مرحله، در مرحله دوم با تیم‌های لیگ دسته دوم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: مسابقات مرحله دوم جام حذفی در حد فاصل روز‌های ۲۱ تا ۲۳ آذر برگزار می‌شود. سازمان لیگ جهت همکاری با تیم‌ها برای صرفه جویی در هزینه‌های ایاب و ذهاب قرعه کشی مرحله اول جام حذفی براساس منطقه جغرافیایی برگزار می‌شود.

براساس این قرعه کشی ۱۰ مسابقه مرحله اول جام حذفی به شرح زیر است:

کلبادی نژاد گلوگاه – پیکان نوین بجنورد

طلایی پوشان شاهرود- آرامش مشهد

ارسی مرند – ترکان زنجان

نماینده کردستان – روناهی ارومیه

شهرداری قلعه ممبی – استقلال جوان سوسنگرد

پارسیان معادن زاگرس – پارسه لردگان

عقاب زاهدان – ستاره خانقاه میبد

طوفان کوخرد هرمزگان – اتحاد سفیر کیش

استقلال جوان سنقر – فتح مهران

احسان شهرری – کشاورز باقر آباد محلات