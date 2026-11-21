باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق مالواجرد، روز شنبه در آیین کلنگ‌زنی قطعه ششم بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در غرب مازندران، گفت: امروز بازدیدی از چند پروژه مهم در استان داشتیم که اجرای آن‌ها از مدت‌ها پیش با پیگیری استاندار مازندران در دستور کار قرار گرفته بود.

وی با اشاره به بازدید از قطعات مختلف آزادراه تهران–شمال اظهار کرد: دولت‌های مختلف برای اجرای این آزادراه زحمات زیادی کشیده‌اند و این پروژه اکنون به مرحله‌ای رسیده است که پیشرفت فیزیکی آن در قطعات دوم و سوم قابل مشاهده است. در بازدید امروز، سه جبهه کاری در قطعه سوم تجهیز کارگاه شده بود که نشان‌دهنده جدیت در پیگیری و اجرای این پروژه است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای قطعه سوم آزادراه تهران–شمال افزود: این قطعه پس از تأیید سازمان حفاظت محیط زیست وارد مرحله اجرا شد. اگرچه فرآیند بررسی و تأیید آن زمان‌بر بود، اما کارشناسان محیط زیست با جدیت پای کار آمدند و واریانتی انتخاب شد که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند.

صادق مالواجرد با اشاره به اینکه آزادراه تهران–شمال یکی از شاهکارهای مهندسی کشور و حاصل تلاش مهندسان، پیمانکاران و کارگران ایرانی است، گفت: تمامی ملاحظات زیست‌محیطی در قطعه سوم رعایت شده و مسیر اجرایی آن بر اساس واریانت مورد تأیید سازمان محیط زیست پیش می‌رود. بر اساس گزارش پیمانکاران، امیدواریم تونل البرز و پل‌های مربوط به این بخش تا تابستان سال آینده به سرانجام برسند و با وجود محدودیت منابع، تلاش می‌کنیم این برنامه محقق شود.

وی در ادامه به مشکلات تردد روستاییان در محدوده آزادراه اشاره کرد و گفت: در بازدید از مسیر، مشکلات رفت‌وآمد روستاییان ساکن در مناطق بالادست و پایین‌دست آزادراه، به‌ویژه در محدوده کجور، مورد بررسی قرار گرفت. در روزهای تعطیل و آخر هفته‌ها به دلیل افزایش حجم تردد و ازدحام جمعیت، محدودیت‌هایی در مسیر ایجاد می‌شود که مشکلاتی را برای ساکنان منطقه به همراه دارد.

او افزود: بهسازی مسیرهای دسترسی، تعریض بخش‌های مورد نیاز و ساماندهی راه‌های ورود و خروج روستاها در دستور کار قرار دارد تا با اجرای این اقدامات، مشکلات مردم منطقه در زمان افزایش ترافیک کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح پیاده‌راه و جاده سلامت در حاشیه دریا اظهار کرد: در بازدیدهای انجام‌شده و با توجه به گزارش‌های فعالان محیط زیست درباره رعایت حریم ۶۰ متری دریا، این موضوع به‌طور ویژه بررسی شد. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، حریم ۶۰ متری دریا آزاد است و بخش انتهایی این محدوده، در حدود ۲۰ متر، برای اجرای جاده سلامت و پیاده‌راه آماده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که فضای عمومی ساحل در اختیار مردم قرار می‌گیرد و امکان استفاده همگانی از آن فراهم می‌شود. تأکید شده است شهرداران نیز با رعایت همین الگو، یعنی حفظ حریم ۶۰ متری دریا و اختصاص بخش انتهایی آن به پیاده‌راه و جاده سلامت، این طرح را در سایر نقاط ساحلی توسعه دهند.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن را مسیری تمدنی توصیف کرد و گفت: این مسیر از مناطق و روستاهایی عبور می‌کند که در کنار یکدیگر، تمدن و هویت تاریخی این خطه از سرزمین را شکل داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی افزود: توجه ویژه به محیط زیست، به‌خصوص جنگل‌هایی که از سرمایه‌های طبیعی و تنفسگاه ایران به شمار می‌روند، از اولویت‌های اجرای این پروژه است. جذابیت و محبوبیت استان مازندران نیز تا حد زیادی به موهبت‌های طبیعی آن، از جمله جنگل‌ها و سواحل، وابسته است.

صادق مالواجرد با اشاره به بررسی‌های سازمان حفاظت محیط زیست درباره مسیر بزرگراه قزوین–الموت–تنکابن گفت: تأکید ما این است که تمامی ملاحظات زیست‌محیطی، از قزوین و الموت تا تنکابن، به‌طور کامل رعایت شود و اجرای قطعات مختلف پروژه نیز بر همین اساس پیش برود.

وی با اشاره به قرارگیری قطعات پنجم و ششم این محور در استان مازندران اظهار کرد: قطعه ششم حدود ۱۷ کیلومتر طول دارد و پیمانکار آن به‌زودی عملیات اجرایی را آغاز خواهد کرد. به‌ویژه در ابتدای این مسیر، به دلیل مشکلات ترافیکی، نیاز به تعریض، بهسازی و ترمیم وجود دارد و با توجه به تعداد بیشتر روستاها و حجم بالای رفت‌وآمد، اجرای این اقدامات باید با توجه و دقت بیشتری دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع مالی و پیگیری‌های استاندار مازندران، عملیات اجرایی این بخش در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیش برود و افزود: امیدوارم به‌زودی بار دیگر در این منطقه حضور پیدا کنیم و شاهد پیشرفت عملیات تعریض، بهسازی و نوسازی مسیر باشیم.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی قطعات یک تا سه محور در محدوده استان قزوین گفت: قطعه پنجم به دلیل شرایط سخت توپوگرافی و وجود تونل‌های بیشتر، از دشواری‌های اجرایی خاصی برخوردار است، اما امیدواریم قطعه ششم نیز هرچه سریع‌تر به پیشرفت فیزیکی مطلوب برسد و به بهره‌برداری برسد.

تأکید وزیر راه بر اجرای آزادراه چالوس–رامسر با مشارکت بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره علت اجرایی نشدن آزادراه چالوس–رامسر، با وجود دریافت مجوز کنسرسیوم و پیش‌بینی اعتبار آن در برنامه بودجه، گفت: نمی‌توان به مردم ایران گفت که به مازندران سفر نکنند؛ چراکه این استان و سایر استان‌های شمالی نقش مهمی در تأمین آرامش و تاب‌آوری مردم کشور دارند.

وی افزود: همان‌طور که در مسیر نیز به استاندار مازندران گفتم، استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران و گیلان در شرایط مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نقش مهمی در پشتیبانی و تاب‌آوری مردم کشور داشته‌اند. حجم بالای سفرهای آخر هفته به این استان‌ها نیز نشان‌دهنده اهمیت این مناطق در زندگی و آرامش مردم است.

صادق مالواجرد با تأکید بر ضرورت اجرای آزادراه چالوس–رامسر اظهار کرد: در انتخاب مسیر و واریانت اجرایی این آزادراه نیز باید ملاحظات زیست‌محیطی به‌طور کامل رعایت شود و فعالان محیط زیست از این بابت نگرانی نداشته باشند. دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به مسائل محیط زیستی دارد و این موضوع در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها مورد توجه خواهد بود.

وی درباره علت تأخیر در اجرای پروژه گفت: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این تأخیر، اتکای پیشین به منابع و اعتبارات دولتی بوده است؛ در حالی که با توجه به شرایط ویژه کشور و اولویت‌های موجود، نمی‌توان برای اجرای چنین پروژه بزرگی صرفاً به بودجه دولتی متکی بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های منابع، توسعه زیرساخت‌ها نباید متوقف شود. به همین منظور، بلافاصله پس از این سفر، تشکیل کنسرسیوم و شرکت مربوطه با همکاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور را پیگیری خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تأسیس شرکت، سازوکار تأمین آورده و مشارکت سرمایه‌گذاران مشخص خواهد شد. همچنین با کمک نمایندگان مجلس، به‌ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی و سایر مسئولان مرتبط، به دنبال تأمین منابع مالی از طریق بخش خصوصی هستیم.

صادق مالواجرد ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن سازوکار مشارکت بخش خصوصی، عملیات اجرایی آزادراه چالوس–رامسر در آینده نزدیک وارد مرحله عملیاتی شود.