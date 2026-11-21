باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه استقلال، پیش از عزیمت کاروان این تیم به امارات برای دیدار مقابل العین، نشستی را با سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان، برگزار کرد تا درباره مسائل و شرایط این تیم گفت‌و‌گو کند.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که طی روز‌های گذشته اختلافاتی میان سرمربی استقلال و مدیران باشگاه بر سر برخی مسائل اجرایی و امکانات مورد نیاز تیم به وجود آمده بود. نارضایتی بختیاری‌زاده از شرایط زمین تمرین و امکانات پشتیبانی استقلال تا جایی پیش رفت که او در تمرین تیم حاضر نشد و خبر استعفایش نیز مطرح شد؛ موضوعی که با مخالفت مدیرعامل باشگاه همراه بود.

در نشست متدین و بختیاری‌زاده، مسائل مربوط به امکانات تمرینی، شرایط آماده‌سازی تیم و مطالبات سرمربی استقلال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برنامه‌های آبی‌پوشان برای ادامه فصل و تقویت تیم در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل از دیگر محور‌های مورد بحث در این جلسه بود.

مدیرعامل استقلال در جریان این اتفاقات بر حمایت مجموعه مدیریتی باشگاه از کادر فنی تأکید کرد و وعده داد برای برطرف شدن مشکلات مطرح‌شده اقدامات لازم انجام شود. در ادامه این رایزنی‌ها، بختیاری‌زاده پس از دو روز غیبت به تمرین استقلال بازگشت و هدایت تمرینات را برعهده گرفت.

برگزاری این نشست در آستانه سفر آسیایی استقلال از این جهت اهمیت داشت که مدیران باشگاه تلاش داشتند با حل‌وفصل اختلافات اخیر، آرامش را به مجموعه تیم بازگردانند و شرایط را برای آماده‌سازی مناسب آبی‌پوشان فراهم کنند.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا باید روز دوم آذر در امارات به مصاف العین برود؛ دیداری که کسب نتیجه مطلوب در آن برای نماینده ایران اهمیت زیادی دارد.