باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس امروز بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و طلاجات بانوان در سطح شهر شیراز به شیوه مشابه، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با شناسایی خودرو‌هایی که در نزدیکی مراکز خرید، راننده بدون قفل کردن در، برای لحظاتی آن‌ها را ترک می‌کردند، وارد خودرو و زیر صندلی عقب مخفی می‌شده و پس از بازگشت راننده، با تهدید سلاح سرد و اعمال خشونت، اقدام به سرقت طلاجات و خودرو آنان می‌کرده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در یکی از این موارد، متهم با پرتاب سنگ به سمت خودروی مال‌باختگان در یکی از بلوار‌های اصلی شهر، موجب ایجاد مزاحمت و درگیری فیزیکی با او شده و موفق به سرقت خودرو و طلاجات راننده نیز شده بود.

سردار ملکی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شدند سارق ۳۰ ساله را شناسایی و ضمن توقیف ۳ دستگاه خودرو مسروقه، ۱۵۰ گرم طلاجات نیز از مخفیگاهش کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به دستور مرجع قضایی برای انتشار تصاویر متهم، اعلام کرد: تصاویر متهم بدون پوشش و همچنین با ماسک، با هدف شناسایی سایر مالباختگان منتشر می‌شود. شهروندانی که با این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند می‌توانند برای پیگیری به پلیس آگاهی استان فارس یا شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای جنایی مراجعه کنند.

منبع: پلیس فارس