باشگاه خبرنگاران جوان - با نظر وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، ۲۱ بازیکن به اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت شدند تا تمرینات خود را از روز ششم آذرماه در مرکز ملی فوتبال پیگیری کنند.

باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، عباس علیپور، سینا پرکاس، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی، علیرضا روحانی، محمدحسین بازیار، سالار آقاپور، مهدی مهدی‌خانی، امیرحسین داودی، امیرحسین تاجیک، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی اکرمی، سجاد یوسف‌خواه، محمدجواد سنگ‌تراشان، بهداد شیخ‌احمدی و رضا ابراهیمی نفرات دعوت‌شده به این اردو هستند.

کادر فنی تیم ملی در دو هفته گذشته، مطابق برنامه‌های همیشگی خود، با حضور در شهر‌های مختلف و تماشای مسابقات لیگ، عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفت تا بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، نفرات مورد نظر برای حضور در اردوی جدید انتخاب شوند.

ملی‌پوشان در این اردو تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر دنبال خواهند کرد. برنامه صبحگاهی به تمرینات بدنسازی ویژه در مجموعه پک اختصاص دارد و تمرینات نوبت عصر نیز در خانه فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.