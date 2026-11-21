باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده در روزهای اخیر درباره کیفیت نان اظهار کرد: طی یکی دو ماه گذشته مباحثی درباره کاهش کیفیت نان و تیره شدن رنگ آن مطرح شده است. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، کاهش میزان سبوس‌گیری از گندم می‌تواند به تضمین سلامت جامعه کمک کند.



ظفری افزود: در گذشته میزان سبوسی که از گندم گرفته می‌شد، موجب بروز نگرانی‌هایی درباره سلامت جامعه و نان مصرفی می‌شد. در همین زمینه، رئیس‌جمهور شخصاً به موضوع ورود کردند و بر کاهش سبوس‌گیری از گندم تأکید داشتند. به همین دلیل، رنگ نان تا حدودی تیره‌تر شده است؛ چراکه میزان سبوس و مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت جامعه که باید به آرد اضافه شود، افزایش یافته و در نتیجه نان از کیفیت تغذیه‌ای و مواد مغذی بیشتری برخوردار شده است.



سخنگوی شورای آرد و نان کشور در ادامه با اشاره به موضوع مقابله با خریدهای نامتعارف نان که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دولت یارانه قابل‌توجهی را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا نان ارزان و آسان به دست آنان برسد. در بررسی تراکنش‌های کشور متوجه شدیم که ماهانه بیش از 11 میلیون تراکنش در حوزه نان انجام می‌شود.



وی ادامه داد: این تراکنش‌ها را طی چندین ماه متوالی بررسی کردیم و متوجه شدیم حدود 280 تا 290 هزار کد ملی در کشور خریدهای نامتعارف انجام می‌دهند. برای نمونه، فردی را شناسایی کردیم که در یک ماه بیش از 12 هزار و 500 کیلوگرم آرد مصرف کرده بود؛ همچنین فردی بیش از 10‌.5 تن آرد طی 10 ماه مصرف کرده بود.



ظفری اضافه کرد: افرادی نیز شناسایی شدند که با یک کارت بانکی خرید نان انجام می‌دادند و در استان‌های شمالی کشور نیز مواردی وجود داشت که خرید نان با 75 کارت بانکی انجام می‌شد. همچنین در یکی از استان‌های مرکزی کشور، مجموعه‌ای از افراد حدود 9 درصد آرد آن استان را ثبت می‌کردند.



وی با طرح این پرسش که این میزان مصرف آرد و نان از سوی اقلیتی از افراد چه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند، توضیح داد: فردی که 10 هزار و 500 کیلوگرم آرد مصرف می‌کند، معادل نان مورد نیاز یک‌هزار و 500 نفر را به خود اختصاص می‌دهد. وجود حتی دو نفر با چنین میزان مصرفی در یک شهرستان کوچک می‌تواند مشکلات فراوانی در آن شهرستان ایجاد کند.



سخنگوی شورای آرد و نان کشور با بیان اینکه طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان کشور آغاز شده است، گفت: در این طرح، افرادی که خریدهای نامتعارف داشتند، دسته‌بندی و شناسایی شدند. صرفاً همین کدهای ملی و افرادی که خریدهای نامتعارف داشته‌اند، مشمول طرح شده‌اند و اقداماتی انجام دادیم تا خریدهای نامتعارف برای آنان صرفه اقتصادی نداشته باشد.



وی افزود: آردی که دولت با هزینه‌های قابل‌توجه تأمین می‌کند تا نان آسان و ارزان به دست مردم برسد، نباید خارج از شبکه توزیع شود و مشکلاتی برای مردم به وجود آورد. بر همین اساس، برای این 280 هزار کد ملی در سراسر کشور، هر زمان که خرید نامتعارف ماهانه انجام دهند، قیمت آرد و نان بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود؛ چراکه این افراد تحت رصد قرار دارند.



ظفری تأکید کرد: سایر مردم کشور، یعنی بیش از 90 میلیون نفر، بدون هیچ محدودیتی می‌توانند به میزان نیاز خود، برای خود، خانواده و مهمانانشان نان خریداری کنند. برای مصرف‌کنندگان واقعی، سهمیه‌بندی یا تغییر قیمتی در خرید نان اتفاق نیفتاده است و این طرح صرفاً شامل همان تعداد محدود از کدهای ملی است که خریدهای نامتعارف انجام می‌دهند.



وی با اشاره به شناسایی افراد دارای خریدهای نامتعارف بیش از 100 کیلوگرم اظهار کرد: در این زمینه، 67 هزار نفر از این افراد را فهرست کردیم و اطلاعات کدهای ملی آنان را به تفکیک هر استان در اختیار دستگاه قضایی قرار دادیم تا با این افراد نیز برخورد شود.



سخنگوی شورای آرد و نان کشور بار دیگر با تأکید بر اینکه سایر مردم تحت تأثیر این طرح قرار نمی‌گیرند، گفت: نان سهمیه‌بندی نشده و هیچ تغییری در قیمت آن اتفاق نیفتاده است. همچنین سهمیه نانوایی‌ها کاهش پیدا نکرده است و اگر نانوایی اعلام کند که سهمیه آن کاهش یافته، این موضوع را تکذیب می‌کنیم؛ چراکه چنین اتفاقی رخ نداده و تغییری در این زمینه ایجاد نشده است.

ظفری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ساماندهی آرد روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از طرح‌های اجراشده، ساماندهی آرد اختصاص‌یافته به روستاییان و عشایر است. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد طی 10 سال گذشته، از هر 10 نفر از روستاییان و عشایری که برای دریافت آرد ثبت‌نام کرده بودند، سه نفر به‌صورت مستمر آرد دریافت می‌کردند و هفت نفر اساساً آردی دریافت نمی‌کردند؛ در حالی که نام آنان در فهرست دریافت‌کنندگان آرد ثبت شده بود، اما آرد عملاً در اختیارشان قرار نمی‌گرفت.



وی افزود: این طرح با هدف ساماندهی وضعیت توزیع آرد اجرا شده است و بر اساس آن، هر یک از روستاییان و عشایری که واجد شرایط اعلام‌شده باشند، آرد روستایی دریافت خواهند کرد.



ظفری با تشریح نحوه اجرای این طرح بیان کرد: تفاوت این طرح با شیوه قبلی آن است که آرد در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و روستاییان و عشایر کد تأییدی را که برای تلفن همراهشان ارسال می‌شود، در سامانه وارد می‌کنند. به این ترتیب، اطمینان حاصل می‌کنیم که آرد به دست روستاییان و عشایر رسیده است.



وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح گفت: تاکنون 55 درصد آرد اختصاص‌یافته به روستاها و مناطق عشایری توزیع شده است و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، کسی از روستاییان و عشایر باقی نمانده که در این زمینه آرد خام روستایی دریافت نکرده باشد.



سخنگوی شورای آرد و نان کشور در پایان خاطرنشان کرد: اگر فردی از روستاییان یا عشایر در جریان اجرای این طرح با مشکلی مواجه شده یا تحت تأثیر آن قرار گرفته باشد، موضوع را بررسی خواهیم کرد. امیدواریم آثار این طرح بر مصرف‌کننده واقعی به حداقل برسد و اقداماتی که انجام می‌دهیم، رضایت و اطمینان خاطر مردم را به همراه داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت