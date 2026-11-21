باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، در آستانه دیدار حساس برابر العین امارات از بازیکنان این تیم خواسته است تمام تمرکز خود را روی این مسابقه بگذارند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای تمرکز آنها را برهم بزند.

سرمربی آبی‌پوشان که استقلال را برای حضور در دیدار آسیایی پیش‌رو آماده می‌کند، از شاگردانش خواسته است اتفاقات و حواشی روز‌های اخیر باشگاه را به فراموشی بسپارند و در روز‌های باقی‌مانده تا مسابقه، تنها به مسائل فنی و کسب نتیجه مطلوب مقابل نماینده امارات فکر کنند.

بختیاری‌زاده معتقد است استقلال در شرایط فعلی به آرامش و تمرکز نیاز دارد و بازیکنان باید با تمام توان در اختیار تیم باشند تا حواشی مدیریتی و اتفاقات خارج از زمین، تأثیری بر عملکرد آنها نداشته باشد.

این تأکید سرمربی استقلال در شرایطی مطرح شده است که آبی‌پوشان طی روز‌های گذشته با حواشی مدیریتی و ابهاماتی درباره ادامه همکاری بختیاری‌زاده روبه‌رو بودند؛ موضوعی که با بازگشت سرمربی به تمرینات و برگزاری نشست با مدیرعامل باشگاه تا حدودی از فضای تیم فاصله گرفت.

اکنون کادر فنی استقلال تلاش دارد با ایجاد آرامش در اردوی تیم، بازیکنان را از فضای حاشیه‌ای دور نگه دارد و آنها را برای یکی از دیدار‌های مهم آسیایی آماده کند.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا باید به مصاف العین امارات برود و آبی‌پوشان امیدوارند با کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه، شرایط خود را در جدول رقابت‌ها بهبود ببخشند.