باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز(شنبه) در جلسه کمیسیون بهداشت استان گیلان که با حضور مهدی فلاح نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات استانداری‌ گیلان برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه ارائه خدمات درمانی مطلوب‌تر و تسهیل دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.

وی با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی افزود: بسیج به معنای حضور و خدمت‌رسانی در همه عرصه‌هاست و امروز میدان خدمت بسیج تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه درمان، آموزش، مدارس و خدمت به مردم نیز از عرصه‌های مهم فعالیت بسیجیان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه این استان از نظر تعداد پزشک نسبت به جمعیت در زمره دو استان برتر کشور قرار دارد، گفت: با وجود برخورداری از نیروی انسانی متخصص، گیلان در بخش زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری درمانی با محدودیت‌هایی مواجه است و در برخی شاخص‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.

حق‌شناس با اشاره به افزایش جمعیت شناور استان در روزهای تعطیل و پایان هفته تصریح کرد: ورود جمعیت میلیونی گردشگران به گیلان، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد می‌کند و همین مسئله ضرورت توسعه ظرفیت‌های درمانی و تقویت زیرساخت‌های سلامت را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر در ارائه خدمات به مردم بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها باید برای انعقاد قرارداد با مراکز درمانی همکاری کنند تا مردم بتوانند با پوشش بیمه‌ای از خدمات این مراکز بهره‌مند شوند و موانع احتمالی در این مسیر نیز باید برطرف شود.

نماینده عالی دولت در گیلان با قدردانی از اقدامات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، خاطرنشان کرد: بخشی از امکانات سخت‌افزاری حوزه سلامت با مشارکت سپاه ایجاد شده و ارتش نیز در بندر انزلی اقداماتی در این زمینه انجام داده است که امیدواریم با توسعه بیمارستان ولیعصر، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان افزایش یابد.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی طی دو سال گذشته گفت: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، چهار دستگاه سی‌تی‌اسکن از مجموع ۱۴ دستگاه موردنیاز و پیش‌بینی‌شده و دو دستگاه ام‌آر‌آی از مجموع پنج دستگاه به تجهیزات درمانی استان اضافه شده است.

حق‌شناس همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره خدمات درمانی و پیش‌بینی امکانات موردنیاز از جمله داروخانه شبانه‌روزی در مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت مجموعه‌های موجود برای افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارویی استفاده شود.

منبع: روابط عمومی