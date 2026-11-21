باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مریم شعبانی مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره در نشست خبری رویدادملی هنر‌های نمایشی ایران‌دخت با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ گروه تئاتر بانوان در تهران فعالیت دارند، گفت: برگزاری این رویداد در پاسخ به نیاز و تقاضای موجود در جامعه شکل گرفت و ضرورت حمایت از این گروه‌ها در حوزه تقویت توان علمی، اجرایی و تولیدی احساس می‌شد.

وی با بیان اینکه دفتر تئاتر بانوان حوزه هنری تصمیم گرفت با برگزاری یک رویداد ملی، گروه‌های مختلف را گرد هم آورد، افزود: تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه و گروه‌های هنری و ایجاد امید در جامعه از اهداف این رویداد است.

مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره، بازخوانی هویت فرهنگی ایرانی، اقوام، آیین‌ها و مراسم هنری از طریق زبان نمایش را از دیگر اهداف برشمرد و تصریح کرد: بر همین اساس، رویداد ایران‌دخت در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، حرکتی و میدانی طراحی شد.

شعبانی با اشاره به استقبال هنرمندان گفت: بیش از ۹۳ گروه از سراسر کشور آثار خود را ارسال کردند که پس از طی مراحل بازبینی و داوری، آثار برگزیده به بخش‌های مختلف راه یافتند.

وی با اشاره به اجرای نمایش‌های میدانی در ایام جنگ رمضان تصریح کرد: با همت پایگاه بسیج شهید هنری، تعدادی از آثار نمایشی در آن ایام در میدان‌های شهر اجرا شد و هنرمندان در کنار مردم و دوشادوش آنان حضور داشتند و این اجرا‌ها با استقبال و بازدید قابل توجهی همراه بود.

شعبانی بیان کرد: آثار برتر انتخاب و هم‌زمان با برگزاری رویداد از سوم تا نهم آذرماه، بار دیگر در میدان‌های شهر اجرا خواهند شد.

مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره با تأکید بر اینکه ایران‌دخت نباید به حرکتی مقطعی محدود شود، گفت: تلاش ما این است که در سال‌های آینده نیز جشنواره‌های هنر‌های نمایشی بانوان را با گستردگی بیشتری برگزار کنیم و زمینه استمرار فعالیت هنرمندان این حوزه را فراهم آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور آثار برگزیده در جشنواره تئاتر فجر امسال اظهار کرد: تلاش داریم آثار برتر را به جشنواره تئاتر فجر معرفی کنیم تا امکان حضور و اجرای آنها روی صحنه فراهم شود و امیدواریم سازمان‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه زنان با همراهی و حمایت خود، به اثربخشی بیشتر این رویداد کمک کنند.

در ادامه مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: طی چند دهه گذشته شاهد حرکت رو به رشد زنان در مسیر تحقق الگوی سوم بوده‌ایم و توانمندی و استعداد بانوان در عرصه‌های مختلف، ظرفیت قابل توجهی برای اثرگذاری اجتماعی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نباید میان زنانگی و عاملیت اجتماعی زنان تناقضی وجود داشته باشد، افزود: در الگوی مبتنی بر مبانی ایرانی و اسلامی، امکان ترکیب زنانگی با اثرگذاری اجتماعی فراهم است و تجربه زیست زنان در حوزه‌های مختلف نیز نشان داده که این دو ظرفیت می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

اردبیلی با اشاره به نقش هنر‌های نمایشی در انتقال روایت‌ها و مفاهیم اجتماعی تصریح کرد: هنر‌های نمایشی از جمله عرصه‌هایی است که زنان می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنانه و مادرانه خود، روایت متفاوت و اثرگذاری از وقایع ارائه دهند؛ روایتی که برای نسل‌های آینده و اقشار مختلف جامعه قابل فهم و انتقال باشد و حتی ظرفیت معرفی در سطح جهانی را داشته باشد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به شکل‌گیری یک اکوسیستم هنری حول مفاهیمی همچون وطن، ایران و آینده مشترک خاطرنشان کرد: در این رویداد مجموعه نمایش‌هایی شکل گرفته که تمام اکوسیستم تولید آن زنانه بوده و بانوان از نقاط مختلف کشور در بخش‌های تخصصی و اجرایی آن مشارکت داشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ایران‌دخت نباید به یک رویداد مقطعی محدود شود، ادامه داد: لازم است بستر فعالیت‌های این رویداد در طول زمان حفظ و تقویت شود و شهرداری تهران نیز آمادگی دارد در این مسیر همکاری کند.

اردبیلی با اشاره به ظرفیت زیرساخت‌های ویژه بانوان در پایتخت گفت: در تهران ۱۷۰ هکتار فضای ویژه بانوان وجود دارد و مجموعه‌ای از سالن‌های روباز و سرپوشیده نیز در اختیار است که با توجه به اقتضائات و شرایط بانوان، امکان برگزاری نمایش‌ها و برنامه‌های هنری را فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از این ظرفیت‌ها، زمینه شکل‌گیری پایگاه‌های دائمی و فضا‌های مستمر برای اجرای هنر‌های نمایشی زنانه در تهران و سایر نقاط کشور فراهم شود تا هنرمندان زن بتوانند در قالب یک اکوسیستم فعال و پویا، نقش‌آفرینی هنری و اجتماعی خود را گسترش دهند.

در بخشی از نشست مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران نیز با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در این منطقه اظهار کرد: چهار بلک‌باکس با هدف تقویت زیرساخت‌های نمایشی شهر تهران در حال ساخت است که با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت قابل توجهی به فضا‌های اجرای تئاتر پایتخت اضافه خواهد شد.

وی افزود: این مجموعه در قالب چهار پروژه و با کاربری‌های مختلف در حال احداث است که شامل دو بلک‌باکس با ظرفیت‌های ۲۵۰ و ۵۰۰ مترمربع و فضا‌های نمایشی دیگر می‌شود و در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی مجموع این پروژه‌ها حدود ۵۰ درصد است و امیدواریم یکی از آنها طی سه تا چهار ماه آینده به مرحله بهره‌برداری برسد.

شهردار منطقه ۶ تهران با بیان اینکه این فضا‌ها در اختیار حوزه تئاتر شهر تهران و هنرمندان قرار خواهند گرفت، ادامه داد: با تکمیل این مجموعه‌ها، حدود ۲ هزار صندلی به ظرفیت سالن‌های نمایشی تهران اضافه می‌شود و امکان استفاده گسترده‌تر هنرمندان از زیرساخت‌های مناسب اجرای تئاتر فراهم خواهد شد.

روحانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه ۶ خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت این منطقه، وجود زیرساخت‌های فرهنگی و هنری و حضور سرمایه‌های انسانی فعال در این حوزه، تلاش کردیم زمینه تقویت فعالیت‌های هنری را فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری در اجرای برنامه‌های مشترک گفت: در این مسیر از ظرفیت هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده تئاتر استفاده شده و تلاش داریم با همراهی حوزه هنری و سایر مجموعه‌های مرتبط، بستر مناسب‌تری برای فعالیت هنرمندان فراهم کنیم.