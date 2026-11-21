باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ سید مهدی طبیب زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که در اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد، گفت: به دنبال برنامه ریزی برای عبور از گردنه سخت مصرف گاز زمستانی در استان کرمان هستیم.

وی افزود: اینکه چگونه ازگردنه سخت کمبود گاز در شرایط جنگی به سلامت عبور کنیم که تولید آسیب نبیند، کار سختی است.

وی بیان کرد: در قالب اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی کرمان، راهکار‌های صرفه جویی را بررسی کردیم تا فشار قطعی گاز به صنایع کمتر شود.

طبیب زاده تصریح کرد: ۵ درجه کاهش مصرف گاز خانگی می‌تواند مشکل فشار به شبکه گاز صنعتی را تا حد زیادی کم کند.

وی گفت: سال گذشته در پیک مصرف، کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی کمبود گاز در صنایع استان داشتیم که امسال ۱۳۰ میلیون متر مکعب به آن افزوده شد که اگر در پیک مصرف برای آن تمهیدات لازم اندیشیده نشود فشار اصلی کمبود گاز به صنایع وارد می‌شود.

طبیب زاده تصریح کرد: در مصرف گاز خانگی نیز در آستانه فصل سرما و نگرانی برای تامین گاز با پیشنهاداتی که داده شود تا مشکل قطعی کمترشود.

وی تاکید کرد: باید با تدابیر مسئولان کشور کمک کنیم به صرفه جویی بیشتر و کمک شود گاز در صنایع دارای ارزش افزوده مانند پتروشیمی صرف شود.