باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ساحلی در رقابت‌های پیش‌رو، قهرمانی آسیا را هدف اصلی این تیم دانست و گفت: انتظار از فوتبال ساحلی ایران این است که قهرمانی‌های آسیایی خود را تکرار کند و در ادامه برای رسیدن به قهرمانی جهان تلاش کند.

تاج با اشاره به شرایط میزبانی مسابقات و آماده‌سازی محل برگزاری، اظهار کرد: برای فراهم شدن شرایط میزبانی، طی حدود ۱۵ روز اقدامات عمرانی متعددی انجام شده است. سازه‌های ایجادشده موقت هستند و پس از پایان مسابقات جمع‌آوری می‌شوند تا ساحل به وضعیت اولیه خود بازگردد. این تجربه نشان می‌دهد می‌توان با استفاده از سازه‌های سبک، شرایط برگزاری رقابت‌های بین‌المللی را فراهم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین درباره وضعیت تیم‌های ملی فوتبال ایران گفت: اتفاقات خوبی در فوتبال کشور رخ داده است؛ از جمله عملکرد تیم نوجوانان، موفقیت‌های تیم ملی بانوان و نتایج تیم بزرگسالان. باید تلاش کنیم این روند ادامه داشته باشد و موفقیت‌ها مقطعی نباشند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برنامه تیم ملی فوتبال بزرگسالان اشاره کرد و افزود: نظر امیر قلعه‌نویی برگزاری دو بازی تدارکاتی مناسب است. در یکی دو روز اخیر نیز پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا این دو دیدار برگزار شود و تیم ملی برای فیفادی عید آماده‌تر شود.