باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -مهندس رحیم بهرامی معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به اجرای این مانور در روز ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: در جریان این عملیات، ۴۵ اکیپ عملیاتی با حضور در مناطق تحت پوشش هفت شهرستان، اقدامات تعمیراتی و پیشگیرانه را بر روی ۱۴ فیدر فشار متوسط شبکه توزیع برق اجرا کردند.

وی افزود: شناسایی و رفع نقاط ضعف و عیوب احتمالی شبکه، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات، افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه توزیع برق و کاهش خاموشی‌های ناخواسته و برنامه‌ریزی‌نشده، از مهم‌ترین اهداف اجرای این مانور بود.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: آمادگی عملیاتی نیروهای اجرایی، پایش مستمر وضعیت شبکه و شناسایی و رفع به‌موقع عیوب، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت خدمات و استمرار برق‌رسانی مطمئن و پایدار به مشترکان دارد.