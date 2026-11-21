باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های روسیه روز شنبه اعلام کردند یک کشتی باری در آب‌های بین‌المللی خلیج فنلاند و در فاصله سه مایل دریایی از مرز روسیه، هدف حمله دو پهپاد قرار گرفته است.

الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد گفت خدمه کشتی در حال تخلیه هستند و میزان خسارت واردشده در دست بررسی است.

گارد مرزی فنلاند نیز اعلام کرد کشتی آسیب‌دیده آتش گرفته و از آب‌های بین‌المللی به آب‌های سرزمینی این کشور رانده شده است. به گفته این نهاد، حادثه خطری برای دیگر شناور‌ها ایجاد نمی‌کند و مقدمات عملیات امداد با همکاری نهاد‌های داخلی و بین‌المللی در حال انجام است.

فرماندار منطقه لنینگراد همچنین از سرنگونی ۸۰ پهپاد بر فراز این منطقه خبر داد و اعلام کرد هشدار تهدید پهپادی لغو شده است.

الکسی بسپروزوانیخ، فرماندار کالینینگراد نیز گفت این حادثه تهدیدی برای تأمین کالا و مایحتاج این منطقه روسیه ایجاد نکرده است.

کالینینگراد منطقه‌ای برون‌بوم متعلق به روسیه در ساحل دریای بالتیک است که با لهستان و لیتوانی مرز مشترک دارد.

منبع: رویترز