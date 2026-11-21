باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی نوبندگان شهرستان فسا در استان فارس، خدمت به ملت را افتخاری بزرگ و زمینه‌ساز عاقبت‌به‌خیری دانست و اظهار کرد: هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم تلاش کند.

او با اشاره به پیشینه تاریخی و هویت ملت ایران افزود: ملت ایران، ملتی بزرگ، اصیل و ریشه‌دار است که در طول تاریخ همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته و از کشور خود دفاع کرده است؛ ازاین‌رو خدمت به چنین ملتی توفیق و مسئولیتی بزرگ به شمار می‌رود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از تلاش مدیران و دست‌اندرکاران اجرای طرح‌های عمرانی در استان فارس بیان کرد: امروز شاهد تلاش مسئولان در سطوح مختلف استانی، شهرستانی، بخشی و شهری برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی هستیم که شایسته قدردانی است.

اجرای بیش از ۱۳۰ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی در فارس

سیاری با اشاره به اجرای بیش از ۱۳۰ طرح در شهرها، بخش‌ها و روستا‌های استان فارس ادامه داد: بخشی از این طرح‌ها امروز به بهره‌برداری رسید و در اختیار مردم قرار گرفت که این اقدامات حاصل تلاش و همراهی مجموعه مدیران و مسئولان است.

او همچنین از تلاش‌ها در پیگیری و اجرای طرح‌ها قدردانی کرد و گفت: از نماینده مردم، شهردار، فرماندار، معاون عمرانی استانداری و همه افرادی که در مسیر اجرای این طرح‌ها همکاری و حمایت کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد با تداوم این تلاش‌ها، طرح‌های بیشتری در جهت توسعه و آبادانی شهر نوبندگان و استان فارس اجرا و به بهره‌برداری برسد.

سیاری با تأکید بر اینکه خدمتگزاری به مردم بزرگ‌ترین افتخار هر فرد است، ادامه داد: دست کسانی را که صادقانه در خدمت مردم هستند می‌بوسم و معتقدم هر فردی در جایگاه خود با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب برای مردم اقدام و خدمت کند، قطعاً عاقبت‌به‌خیر خواهد شد.

منبع: مهر