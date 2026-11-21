باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ امروز ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج حال‌وهوای متفاوتی داشت؛ هزاران دختر دانش‌آموز در کنار یکدیگر گرد هم آمده بودند تا یکی از خاطره‌انگیزترین روزهای زندگی خود را جشن بگیرند؛ روزی که برای آنها آغاز فصل تازه‌ای از زندگی و ورود به دنیای تکلیف و مسئولیت‌های دینی است.

چهار هزار دانش‌آموز دختر سنندجی در این مراسم حضور داشتند و از همان ابتدای برنامه، شور و هیجان در میان آنها موج می‌زد. لبخندهای دخترانه، شوق حضور در جمع دوستان و همراهی خانواده‌ها، فضای ورزشگاه را به جشنی سرشار از نشاط و صمیمیت تبدیل کرده بود.

برای بسیاری از این دانش‌آموزان، رسیدن به سن تکلیف تنها عبور از یک مرحله سنی نبود؛ بلکه تجربه‌ای تازه و شیرین از پذیرفتن مسئولیت در برابر خداوند و آشنایی بیشتر با مسیر بندگی به شمار می‌رفت.

دختران دانش‌آموز با اشتیاق در بخش‌های مختلف مراسم حضور پیدا کردند و خوشحالی خود را از قرار گرفتن در این موقعیت ویژه پنهان نمی‌کردند. نگاه‌های پرامید و چهره‌های خندان آنها نشان می‌داد که این روز برایشان فراتر از یک مراسم رسمی و مناسبتی است.

در میان جمعیت، خانواده‌ها نیز حضور داشتند؛ پدران و مادرانی که در کنار فرزندانشان ایستاده بودند تا در یکی از مهم‌ترین روزهای دوران کودکی و نوجوانی آنها شریک باشند و خاطره‌ای مشترک از این آغاز تازه ثبت کنند.

این جشن با هدف آشنایی دانش‌آموزان با احکام شرعی، مسئولیت‌های دینی، اهمیت نماز و تقویت باورهای اعتقادی برگزار شد؛ برنامه‌ای که تلاش داشت مفاهیم دینی را در فضایی شاد و متناسب با روحیه دانش‌آموزان به آنان معرفی کند.

رسیدن به سن تکلیف، آغاز مسئولیت‌هایی تازه در زندگی فردی و معنوی دختران است؛ مسئولیت‌هایی که شناخت درست آنها و همراهی خانواده و مدرسه می‌تواند مسیر رشد اخلاقی و اعتقادی دانش‌آموزان را هموارتر کند.

در این میان، نقش معلمان و خانواده‌ها در کنار آموزش‌های مدرسه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه آشنایی با نماز، انس با قرآن و عمل به آموزه‌های دینی زمانی در زندگی دانش‌آموزان ماندگار می‌شود که با محبت، آگاهی و رفتار عملی همراه باشد.

ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج امروز شاهد ثبت خاطره‌ای شیرین برای ۴ هزار دختر دانش‌آموز بود؛ دخترانی که با لبخند و شوق، آغاز فصل تازه‌ای از بندگی را جشن گرفتند و روزی به‌یادماندنی را در دفتر خاطرات زندگی خود به ثبت رساندند.