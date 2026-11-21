باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - نشست خبری هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در جوار ساختمان آسیب‌دیده گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای نشست، محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به انتشار فراخوان دوره هفدهم در ۲۵ مهرماه اعلام کرد که مهلت ارسال آثار در قالب‌های مختلف تا ۱۰ آذرماه تمدید شده است.

وی همچنین از برگزاری جشنواره در نیمه دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

صبوری درباره رویکرد این دوره گفت: «شعار و محور اصلی جشنواره هفدهم با توجه به فضای شکل‌گرفته در یک سال اخیر، «بعثت ملت و ایران ابرقدرت» انتخاب شده است.»

وی با اشاره به آغاز اکران‌های جشنواره در ماه‌های اخیر افزود: «جشنواره عمار با توجه به شرایط روز و بعثت مردم، اکران‌های خود را در قالب «سینما خیابان» آغاز کرده است. امسال نیز در همه قالب‌ها دو فانوس و دو تقدیر خواهیم داشت که یکی از آن‌ها به‌صورت ویژه به ملت مبعوث اختصاص دارد.»

نوباوه: قدرت واقعی ایران در بطن مردم است

بیژن نوباوه، دبیر هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، در ادامه نشست با اشاره به تحولات اخیر کشور و مقاومت مردم در برابر حملات دشمن، بر ضرورت بازتاب این رویدادها در آثار فرهنگی و هنری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: «آنچه مهم است و امروز بیش از گذشته آشکار شده، بعثت مردم است. بعثتی که خبر آن از سوی رهبر شهید ما اعلام شده بود. قدرت واقعی ما درون و بطن مردم است و آنچه در این مدت شاهد آن بوده‌ایم، نشان می‌دهد که مردم ایران در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده‌اند.»

نوباوه با اشاره به رویکرد دوره هفدهم جشنواره گفت: «ما در این دوره حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و نگاه ویژه جشنواره امسال به ملت مبعوث است. جوایز ویژه‌ای در قالب‌های مختلف به آثار تولیدشده با محوریت ملت مبعوث اهدا خواهد شد.»

وی افزود: «در کنار این محور اصلی، نگاه جشنواره به حرکت مستضعفان علیه قدرت‌های سلطه‌گر نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم این رویداد فرهنگی همچنان با حمایت مردم که بزرگ‌ترین سرمایه آن است، به فعالیت خود ادامه دهد.»

خورشیدی: جشنواره عمار همواره مورد توجه رهبر شهید انقلاب بود

سعید خورشیدی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره، با گرامیداشت یاد نادر طالب‌زاده، دبیر فقید این رویداد، به پیشینه شکل‌گیری جشنواره و ارتباط آن با رهبر شهید انقلاب اشاره کرد.

وی گفت: «جشنواره عمار با دغدغه لبیک به ندای «أین عمار» شکل گرفت و همواره مورد لطف و توجه رهبر شهید انقلاب بود. امیدواریم بتوانیم عهد و رسالت خود را در قبال ایشان استمرار ببخشیم و از اصالت‌ها و ارزش‌های این رویداد صیانت کنیم.»

خورشیدی با یادآوری دیدار جمعی از فعالان فرهنگی با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: «در آن دیدار، با وجود اینکه موضوع اصلی جلسه تاریخ شفاهی انقلاب بود، یکی از نخستین پرسش‌های ایشان این بود که «از عمار چه خبر؟ از جشنواره چه خبر؟» همین موضوع نشان می‌داد که جشنواره عمار مورد توجه ویژه ایشان قرار داشت.»

وی همچنین از تلاش‌های نادر طالب‌زاده در شکل‌گیری و تقویت این رویداد و فعالیت‌های سهیل اسعد و مرضیه هاشمی در دوره‌های گذشته قدردانی کرد و حضور بیژن نوباوه در دوره هفدهم را با توجه به سابقه فعالیت رسانه‌ای و همکاری او با نادر طالب‌زاده، ارزشمند دانست.

ضرورت ثبت تجربه‌های تاریخی و فرهنگی جنگ در آثار هنری

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره عمار در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ، اظهار کرد: «جنگ‌ها صرفاً موجب تخریب ساختمان‌ها و سازه‌های مادی نمی‌شوند، بلکه می‌توانند نظم‌های سیاسی و اجتماعی و حتی نظام‌های فکری و فرهنگی جوامع را نیز دستخوش تغییر کنند.»

خورشیدی با اشاره به حمله به ساختمان گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، این اقدام را نشانه‌ای از آسیب‌های جنگ به مراکز علمی و فرهنگی دانست و گفت: «جامعه ایران در جریان جنگ اخیر حقایقی را مشاهده و تجربه‌هایی را کسب کرد که باید در حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه ثبت شود.»

وی ادامه داد: «تجربه جنگ اخیر و حضور مردم در خیابان‌ها، صحنه‌هایی از انسجام اجتماعی را به نمایش گذاشت. هنرمندان باید برای ثبت و بازنمایی این تجربه‌ها تلاش کنند و اجازه ندهند دستاوردهای فکری و فرهنگی این دوره به فراموشی سپرده یا تحریف شود.»

خورشیدی همچنین با اشاره به مفهوم قرآنی «ایام‌الله» و تأکید رهبر شهید انقلاب بر یادآوری وقایع سرنوشت‌ساز تاریخی گفت: «وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی این است که این روزها و رخدادها را همواره در برابر چشم مردم قرار دهند تا ظرفیت حاصل از این تجربه‌ها به دستمایه حرکت جامعه تبدیل شود.»

وی تأکید کرد: «جشنواره عمار خود را متعهد می‌داند با بازنمایی این رخدادها، ذخیره تمدنی حاصل از آن‌ها را حفظ کند و این تجربه‌ها را به نسل‌های آینده انتقال دهد.»

در ادامه نشست، دست‌خط رهبر شهید انقلاب درباره دومین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در سال ۱۳۹۱ به نمایش درآمد و قرائت شد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «دست شما درد نکند. کارتان را با قوت ادامه دهید و به خدا توکل کنید.»

نوباوه: حتی یک ایرانی حاضر نیست یک وجب از خاک کشورش را واگذار کند

بیژن نوباوه در بخش دیگری از نشست، با اشاره به جایگاه جشنواره‌های مردمی در تقویت جریان فرهنگی کشور، گفت: «هر اندازه هنر، ادبیات و قالب‌های فرهنگی در یک کشور هدفمند حرکت کنند، آن جامعه به پایه‌ها و اهداف فرهنگی و تمدنی خود نزدیک‌تر می‌شود.»

وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: «جنایتی که آمریکا در بمباران این مدرسه مرتکب شد، نشان‌دهنده عمق کینه قدرت‌های سلطه‌گر در برابر ملت ایران است. تصور می‌کردند با چنین اقداماتی می‌توانند مردم را از اهدافشان دور کنند، اما نتیجه آن استوارتر شدن ملت ایران بود.»

دبیر جشنواره عمار افزود: «امروز بعید می‌دانم حتی یک ایرانی حاضر باشد بخشی از خاک کشورش، حتی به اندازه یک وجب، به دشمن واگذار شود. این اتفاقات در حقیقت احیاگر تفکر و اندیشه ایران اسلامی بوده است.»

نوباوه با تأکید بر جایگاه هنر متعهد در جشنواره عمار گفت: «نگاه ما به هنر، هنر برای هنر نیست. به تعبیر امام خمینی (ره)، «هنر دمیدن روح تعهد است در آدمی» و اگر تعهد در هنر نباشد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند.»

دعوت از تمامی هنرمندان برای شرکت در جشنواره

دبیر هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با تأکید بر اینکه این رویداد برای مشارکت هنرمندان محدودیتی قائل نیست، اظهار کرد: «ما هیچ دسته‌بندی برای هنرمندان نداریم و همه می‌توانند در قالب‌های مختلف در جشنواره شرکت کنند. حتی فیلم‌هایی که در حال حاضر اکران عمومی دارند نیز امکان حضور در این رویداد را خواهند داشت.»

وی افزود: «هدف ما فراهم کردن زمینه فعالیت برای همه هنرمندانی است که دغدغه خدمت به کشورشان را دارند. در دوره گذشته بیش از سه هزار اثر به جشنواره ارسال شد و امیدواریم در دوره هفدهم این تعداد افزایش پیدا کند و شاهد حضور پررنگ‌تر آثار کشورهای خارجی نیز باشیم.»

نوباوه همچنین با انتقاد از وابستگی به کشورهای خارجی در آموزش فیلم‌سازی تأکید کرد: «بستر تربیت فیلم‌ساز در کشور خودمان فراهم است و ما برای آموزش و پرورش فیلم‌ساز به فرانسه، انگلستان و آمریکا نیاز نداریم.»

در پایان نشست، محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به ظرفیت هنرمندان در استان‌های مختلف کشور گفت که جشنواره عمار هر سال از تمامی استان‌ها اثر دریافت می‌کند و در جریان جنگ چهل‌روزه نیز بیش از دو هزار اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با شعار «بعثت ملت و ایران ابرقدرت» در نیمه دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۱۰ آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.