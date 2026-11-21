باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز شنبه گفت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نتوانسته است اهداف خود را در نشست سه‌جانبه با حضور روسیه، چین و آمریکا محقق کند.

به گزارش خبرگزاری ملی اوکراین، زلنسکی اظهار داشت: «از نظر ترسیم دوباره نقشه جهان و تغییر مرزها، چین اجازه نداد به این مسیر کشانده شود. درباره آمریکا نیز نمی‌دانم در دیدار دوجانبه با روسیه چه اتفاقی افتاد، اما درباره اوکراین گفت‌وگویی نشد.»

وی افزود که به اعتقاد او، این نشست برای روسیه «بسیار ناموفق» بوده است.

زلنسکی در بخش دیگری از سخنانش، عضویت اوکراین در ناتو را روشن‌ترین تضمین امنیتی برای کی‌یف دانست و گفت پیوستن این کشور به این ائتلاف به نفع هر دو طرف خواهد بود.

او با این حال تأکید کرد که هنوز برای اظهارنظر درباره عضویت اوکراین در ناتو زود است، زیرا این موضوع به زمان و چگونگی پایان جنگ بستگی دارد. زلنسکی گفت اوکراین قطعاً خواهان عضویت در ناتو است.

منبع: بریکینگ نیوز