باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسعود حبیبی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: این مراسم با هدف افزایش تنوع زیستی و کاهش اثرات زیست‌محیطی، شاهد مشارکت فعال بسیجیان و مردم بود که با کاشت هر نهال، پیوندی دوباره میان انسان و طبیعت برقرار کردند.

وی افزود: در هفته بسیج بیش از ۵ هزار اصله نهال دیگر در بوستان های سطح شهر غرس خواهد شد.

حبیبی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار اصله نهال در بوستان ها و فضاهای سبز شهرکرد کاشته شده است.

وی ادامه داد: این سازمان با اجرای این طرح، علاوه بر تمرکز بر توسعه فضای سبز، بر اهمیت نقش نهاد بسیج در فعالیت‌های اجتماعی و خدمت به جامعه تأکید کرد. این آیین نه تنها به معنای کاشت درخت، بلکه نمادی از همبستگی میان نیرو‌های مردمی و نهاد‌های اجرایی برای ساخت شهری زیست‌پذیرتر است.