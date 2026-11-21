باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از محور چالوس اظهار کرد: در سفر امروز از بخش پایانی قطعه دوم و همچنین قطعه سوم این محور بازدید شد. در قطعه سوم نیز عملیات تجهیز کارگاه در سه تا چهار نقطه آغاز شده است.

وی با اشاره به وضعیت دسترسی روستاهای واقع در مسیر این محور افزود: در محدوده مرزن‌آباد و مسیر ورودی کجور، حدود ۶۰ روستا قرار دارند که ساکنان آنها به دلیل حجم بالای تردد، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته و یک‌طرفه شدن جاده، با مشکلاتی در رفت‌وآمد مواجه هستند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای ساکنان این مناطق تصریح کرد: در کنار اجرای عملیات روکش آسفالت، موضوعاتی مانند خط‌کشی، نصب و اصلاح گاردریل‌ها و سایر ملاحظات ایمنی و ترافیکی نیز در دستور کار قرار دارد تا شرایط تردد برای روستاییان مناطق بالادست و محدوده کجور تسهیل شود.

صادق ادامه داد: همان‌طور که مردم از سراسر کشور برای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و مواهب طبیعی استان مازندران به این منطقه سفر می‌کنند، باید توجه ویژه‌ای نیز به روستاییانی داشته باشیم که در دو طرف این محور سکونت دارند و زندگی روزمره آنها تحت تأثیر ترافیک و محدودیت‌های تردد قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است بخش عمده‌ای از اقدامات و ملاحظات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا ضمن ارتقای ایمنی محور، دسترسی و تردد ساکنان روستاهای حاشیه جاده نیز بهبود پیدا کند.