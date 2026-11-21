باشگاه خبرنگاران جوان - عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در آیین امضای این سند همکاری اظهار کرد: این تفاهم‌نامه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی مهندسی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و تسریع فرآیندهای فنی و اجرایی پروژه‌های مرتبط منعقد شده است.

او با تشریح مفاد توافق افزود: ارائه خدمات مهندسی به ابنیه و مستحدثات متقاضی دریافت مجوز، تسهیل و ارجاع امور طراحی، نظارت، اجرا و نقشه‌برداری در پروژه‌های گردشگری، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و همچنین همکاری در مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است.

شهرزاد خاطرنشان کرد: تلاش برای وحدت رویه در صدور مجوزها، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌مندی متقابل اعضای دو سازمان از امکانات رفاهی و اقامتی از دیگر دستاوردهای این توافق است که می‌تواند در توسعه پایدار گردشگری و حفظ هویت معماری استان نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی تشکیل کمیته مشترک هماهنگی میان دو دستگاه گفت: این کمیته پیگیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه و هماهنگی کارگروه‌های تخصصی را بر عهده دارد و موضوعات اجرایی آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پیگیری می‌شود.

او در پایان تأکید کرد: پیوند ظرفیت‌های تخصصی حوزه مهندسی با مسئولیت‌های حفاظتی و توسعه‌ای میراث‌فرهنگی می‌تواند به حفاظت اصولی از بناها و بافت‌های تاریخی و فراهم شدن زمینه توسعه پایدار گردشگری در استان کمک کند.

منبع خبر:میراث فرهنگی هرمزگان