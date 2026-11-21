\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0644\u0637\u0647 \u0628\u0631 \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u0648\u0627\u0631\u0648\u0646\u0647\u200c\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642 \u0648 \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646\u200c\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0686\u0647\u0631\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n