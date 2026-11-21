باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتراضات در فرانسه علیه هزینه‌های بالای زندگی، با حضور اتحادیه‌های کارگری، جنبش جلیقه‌زرد‌ها و گروه‌هایی از جوانان، برای ششمین شنبه متوالی ادامه یافته و معترضان خواستار افزایش دستمزدها، مسکن ارزان‌تر و نظام مالیاتی عادلانه‌تر شدند.

گفته شده افراد پیش از آغاز راهپیمایی در میدان جمهوری پاریس تجمع کردند و افرادی با جلیقه‌های زرد در میان آنها دیده می‌شد.

در همین حال، پلیس پاریس تدابیر امنیتی را تشدید کرد و حدود ۷۰ هزار نیرو در سراسر فرانسه مستقر شدند. مقام‌های شهر لیون نیز تجمعات در مرکز شهر را از ساعت ۱۲ تا ۲۲ ممنوع کردند.

در همین حال، سه اتحایه از کارکنان بخش خصوصی خواستند به اعتصاب بخش عمومی در اول دسامبر بپیوندند و خواستار افزایش حقوق شدند.

موج اعتراضات در فرانسه از اواخر تابستان با تجمع دانش‌آموزان در اعتراض به وضعیت نامناسب مدارس، کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و نابرابری در نظام آموزشی آغاز شد و به‌تدریج با مطالبات اتحادیه‌های کارگری و اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافت.

منبع: آناتولی