باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک قاضی فدرال روز پنجشنبه طرح ارتش آمریکا برای انفجار ۶۸ بشکه آزید سرب، ماده‌ای سمی و مورد استفاده در مهمات نظامی در نزدیکی شهر میدلتون ایالت آیووا را متوقف کرد.

ارتش پیش‌تر در پی اعتراض ساکنان و کشاورزان، زمان اجرای این عملیات را از ۲۰ به ۲۳ نوامبر موکول کرده بود. اکنون دادگاه تجدیدنظر حوزه هشتم آمریکا مجوز صادرشده از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست را تا بررسی درخواست توقف اضطراری عملیات به حالت تعلیق درآورده است.

گروه‌های زیست‌محیطی هشدار داده‌اند انفجار این مواد می‌تواند غبار سمی سرب را تا فاصله ۱۶۰ کیلومتری در هوا منتشر کند. در مقابل، ارتش مدعی است انفجار کنترل‌شده کم‌خطرترین روش برای دفع این مواد فرسوده است.

وزارت کشاورزی آیووا نیز به دامداران منطقه توصیه کرده بود دام‌ها و خوراک آنها را جابه‌جا کنند. به گفته یک متخصص دانشگاه ایالتی آیووا، کشاورزان تاکنون صد‌ها رأس گاو را با کامیون به مناطق دیگر منتقل کرده‌اند؛ اقدامی که با توجه به قیمت بالای سوخت هزینه‌بر است.

منبع: رویترز