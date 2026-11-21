باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، شهروند خبرنگار نوجوان شهرستان آران و بیدگل، در سفری به شهر مقدس قم، حال و هوای موزه دفاع مقدس و مقاومت را به نمایش گذاشت. در این گشت‌وگذار متفاوت و دیدنی، این خبرنگار نوجوان با نگاهی کنجکاوانه و کودکانه، قدم در دنیای خاطرات هشت سال دفاع مقدس گذاشت؛ جایی که هر گوشه آن، روایتگر روز‌های ایثار، شجاعت، مقاومت و فداکاری مردانی است که برای امنیت و سربلندی ایران از جان خود گذشتند. از ادوات و تجهیزات نظامی گرفته تا تصاویر، یادگار‌ها و روایت‌های دوران دفاع مقدس، همه برای او فرصتی بود تا بخشی از تاریخ پرافتخار سرزمینش را از نزدیک لمس کند. همین نسل نوجوان است که در آینده روایتگر رشادت‌ها و حافظ خاطرات مردان و زنان این سرزمین می‌شود.

از سوی دیگر دفاع مقدس فقط یک خاطره از گذشته نیست؛ میراثی است که باید به نسل فردا سپرده شود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید محمد مرتضوی - قم

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