باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد -محمدعلی طالبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که به میزبانی اتاق بازرگانی استان برگزارشد، گفت: به سبب قرار گرفتن شرق کرمان در انتهای خط توزیع گاز کشور احتمال قطعی گاز این محدوده از استان زیاد است.

وی افزود: ما یکی از استان‌هایی هستیم که مصرف بخش تولیدمان به سبب ظرفیت‌های اقتصادی که در استان داریم، به بخش خانگی قابل توجه است.

استاندار کرمان گفت: نباید تامین گاز خانوار‌ها را در تقابل با مصرف گاز بخش تولید قرار دهیم، تولید برای ما بسیار مهم است وموضع دولت هم این است که هرچه بتوانیم بدون قطع گاز صرفه جویی کنیم این کار را انجام دهیم.

وی بیان کرد: تعامل ما با شرکت‌های برق و گاز، نیز درحفظ تولید است، قطع برق و گاز در صنایع و معادن متاثر از نیاز کشور به محصولات اولویت دار کشور است.

طالبی افزود: در تولید برخی محصولات گازی در استان بازار کشور به کرمان وابسته است پس باید پایداری گاز را خفظ کنیم که کشور آسیب نبیند.

استاندار کرمان تاکید کرد: در تولید لاستیک و برخی محصولات فولادی کشور از قطع گاز در استان کرمان تحت تاثیر می‌پذیرد.

وی گفت: در قطع گاز، شرق استان کرمان انتهای خط توزیع گاز است و فشار گاز در زمستان کمتر است و ما نیز مجبور به قطع گازشرق هستیم، اما با صرفه جویی درکل استان می‌توان جلوی این مساله را گرفت.

وی بیان کرد: پیش بینی لازم برای جلوگیری از قطع گاز انجام شده تا در صورت قطعی توزیع سیلندر و سوخت جایگزین برای مردم انجام شود.

وی تاکید کرد:احتمال دارد برای مراکز عمومی استان در یک بازه یک ماهه تا ۴۰ روزه قطع گاز انجام دهیم.

وی افزود: متناسب با شرایط ناپایدار درمصرف انرژی کاری بایست انجام شود، انجام ندادیم در حالی که ما باید برخی طرح‌ها را برای کمک به کاهش مصرف جدی‌تر بگیریم.

استاندار کرمان گفت: برخی اقدامات پدافندی در بخش خصوصی هم آن گونه که باید جدی گرفته نشد، اما با مصوبات شورای تامین توانستیم منابع ذخیره سازی در استان فراهم کنیم.

وی بیان کرد: باید مساله سوخت جایگزین راجدی‌تر بگیریم.