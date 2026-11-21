\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0627\u0648\u0627\u0646\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062a\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n