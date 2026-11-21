باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی‌فرد رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری در آیین استقبال از متخصصان جدیدالورود گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته‌ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهمیه قابل‌توجهی معادل ۷۰ پزشک متخصص به این استان اختصاص یافت و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد امسال در زمره دانشگاه‌های پیشتاز در جذب متخصص بود.

با توجه به تنوع بالای رشته‌های تخصصی پزشکان جذب‌شده و با در نظر گرفتن نیازسنجی مراکز درمانی و بیمارستان‌های شهرستانی، این متخصصان به‌طور متوازن توزیع شده‌اند تا بخش عمده‌ای از مشکلات درمانی استان مرتفع گردد.

برای نخستین بار متخصص داخلی در بیمارستان امام سجاد(ع) شهرستان کوهرنگ مستقر می‌شود تا بیماران نیازمند بستری، بدون نیاز به اعزام به مرکز استان، خدمات تشخیصی و درمانی را در محل دریافت کنند.

در بیمارستان‌های‌ امام رضا(ع) اردل و امام جواد(ع) ناغان نیز با تقویت و ترمیم کادر تخصصی شاهد راه‌اندازی بخش CCU، با حضور متخصص قلب و عروق، متخصص روانپزشکی و متخصص داخلی خواهیم بود.

در بیمارستان سردار شهید ارجمند مال‌خلیفه هم برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و ساماندهی بخش بستری با حضور پزشکان متخصص جدید صورت گرفته است.

توزیع متخصصان در بیمارستان‌های لردگان، بروجن، فارسان‌ و همچنین مرکز استان و کلینیک‌های حومه شهرکرد (از جمله کلینیک تخصصی غرب شهرکرد و کلینیک هفشجان) با رویکرد تعادل‌بخشی به خدمات درمانی انجام شده است.

همچنین با ورود متخصصان شاهد راه‌اندازی و تقویت بخش‌های تخصصی از جمله جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان‌ فارسان خواهیم بود.

دکتر صالحی فرد در پایان از حمایت مسئولین استانی و هم‌افزایی معاونت‌های درمان و آموزش دانشگاه در پیگیری مطالبات به حق مردم شریف و ولایتمدار استان چهارمحال و بختیاری تقدیر و ارتقای سطح کیفی خدمات تشخیصی و درمانی در سراسر استان را نوید داد.

راه‌اندازی بخش‌های درمانی جدید در چهارمحال و بختیاری

دکتر جلیل معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم از راه‌اندازی و فعال‌سازی بخش‌های تخصصی و درمانی جدید در استان خبر داد.

روند تقسیم و توزیع پزشکان متخصص جدیدالورود سالجاری، در سطح استان انجام شد و حدود ۷۰ پزشک متخصص جدید با رویکرد توزیع عادلانه و پوشش سراسری مناطق مختلف استان، به جمع کادر درمان استان پیوستند.

با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده شاهد راه‌اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های استان خواهیم بود.

برای نخستین بار بخش جراحی مغز و اعصاب (نوروپزشکی/نوروسرجری) در بیمارستان سیدالشهدا (ع) فارسان راه‌اندازی می‌شود.

همچنین بخش داخلی در بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ، بخش CCU و قلب در بیمارستان‌های ناغان و اردل، و بخش عمده‌ای از بیمارستان شهید ارجمند مال‌خلیفه فعال و به چرخه خدمات‌رسانی درمانی وارد خواهند شد.

تلاش شده است تا با تأمین پزشک کافی برای کلینیک‌های سطح شهر از جمله کلینیک رسالت و کلینیک شهدای هفشجان و همچنین مراکز منتخب در شهرستان‌های خانمیرزا و بن، دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی درمانی تسهیل شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان درخصوص اقدامات انجام‌شده طی یک سال و نیم اخیر برای ماندگاری کادر پزشکی گفت: تأمین هزینه‌های ایاب و ذهاب، فراهم‌سازی امکانات رفاهی از جمله تهیه پانسیون‌ برای پزشکان مجرد و متأهل و پرداخت حداقل ۶۰ درصد از کارکرد (کارانه) پزشکان ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه، از مهم‌ترین راهکارهای اجراشده برای تقویت انگیزه و افزایش ماندگاری نیروهای متخصص در استان بوده است.