باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های اسرائیلی روز شنبه در حملاتی در مناطق مختلف نوار غزه دست‌کم چهار فلسطینی را به شهادت رساندند و چندین نفر دیگر را زخمی کردند.

یک مرد در جبالیا البلد در شمال نوار غزه هدف تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی قرار گرفت و جان باخت. سه نفر دیگر نیز در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در محله تل‌الهوا در جنوب غربی شهر غزه شهید شدند.

همچنین در حمله یک پهپاد اسرائیلی به جوانی که با دوچرخه برقی در نزدیکی تقاطع نوزدهم در منطقه المواصی، در غرب خان‌یونس، در حال حرکت بود، سه نفر زخمی شدند.

در حادثه‌ای جداگانه، تانک‌های اسرائیلی به سمت چادر‌های آوارگان در همین منطقه آتش گشودند که در پی آن چندین نفر، از جمله یک زن و یک کودک، زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه این منطقه به ۷۴ هزار و ۷۳۶ نفر رسیده است. از این تعداد، یک‌هزار و ۶۷۱ نفر پس از آتش‌بس اعلام‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ شهید شده‌اند.

منبع: الجزیره