باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی در چهل‌وپنجمین اجلاس گروه منطقه‌ای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، با قدردانی از دولت تاجیکستان برای میزبانی و از دبیرخانه و کشور‌های عضو گروه اوراسیا برای همکاری‌های فنی با ایران، این حمایت‌ها را در تقویت چارچوب و اصلاحات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست.

تکمیل برنامه اقدام FATF

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به چالش‌های ویژه جنگ تحمیلی بر ظرفیت‌های نهادی ایران تصریح کرد: با این وجود تعهد ایران به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پابرجاست و مصمم هستیم که سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را تقویت و به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنیم و موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام FATF را برای تسهیل حذف ایران از فهرست کشور‌های پرخطر تکمیل کنیم.

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک اولویت ملی

رئیس مرکز اطلاعات مالی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را یک اولویت ملی برای ایران دانست و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در سال گذشته، اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم با هدف هم‌سویی با استاندارد‌های بین‌المللی از جمله در زمینه تحریم‌های مالی هدفمند و ارتقای دو مورد دیگر از برنامه اقدام FATF در آخرین ارزیابی گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) را از جمله اقدامات و پیشرفت‌های ایران برشمرد.

وی این اقدامات را نشانه تداوم روند اصلاحات در ایران دانست و بر اهمیت تعامل فنی مستمر و ظرفیت‌سازی تأکید کرد.

درخواست تداوم همکاری گروه اوراسیا

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین نقش گروه اوراسیا را در حمایت از اعضا مهم ارزیابی کرد و گفت: همکاری فنی پایدار، به‌ویژه درباره موارد باقی‌مانده برنامه اقدام FATF، می‌تواند به پیشبرد اصلاحات و هموار شدن مسیر خروج ایران از فهرست کشور‌های پرخطر این گروه کمک کند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبارزه با این جرایم را مسئولیتی مشترک خواند که به تلاش جمعی، اعتماد متقابل و همکاری عملی فراتر از اختلافات جغرافیایی و سیاسی نیاز دارد.

وی اعلام کرد ایران آماده تقویت تعامل با گروه اوراسیا و به‌اشتراک‌گذاشتن تجربیات خود است.

جزئیات نشست گروه منطقه‌ای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سی‌وسومین نشست شورای رؤسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های عضو جامعه کشور‌های مستقل همسود (CIS)، با حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر، در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

در این نشست، هیئت‌هایی از کشور‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، همچنین نمایندگانی از ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به‌عنوان اعضای ناظر حضور داشتند. ریاست هیئت جمهوری اسلامی ایران را هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی بر عهده داشت.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری بین‌المللی میان واحد‌های اطلاعات مالی و سازمان‌های بین‌المللی و پاسخ‌های هماهنگ در برابر جرائم منشأ و پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌های عضو تأکید کردند و آن را عاملی مؤثر در ارتقای امنیت جمعی، حفاظت از کریدور‌های حمل‌ونقل و لجستیک در برابر ورود وجوه مشکوک و پنهان و نیز شناسایی و مسدودسازی کانال‌های فرامرزی تأمین مالی تروریسم دانستند.

در جریان این نشست، اقدامات و همکاری‌های جاری برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و سوءاستفاده از رمزارز‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی بررسی شد.

همچنین شرکت‌کنندگان تأکید کردند که ریسک‌های کشور‌های منطقه در بسیاری از موارد شبیه به یکدیگر است و تبهکاران از ابزار‌های نوین و هوش مصنوعی بهترین بهره را برای پیشبرد اهداف خود می‌برند. ازاین‌رو، تعامل و همکاری سازنده و به‌موقع میان نهاد‌های داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت دارد.

بررسی اقدامات اجرا شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

منبع: مرکز اطلاعات مالی