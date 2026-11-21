باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزیر دفاع انگلیس امروز به کی‌یف، پایتخت اوکراین سفر کرد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ضمن دیدار با او، از اختصاص بیش از ۶۵۴ میلیون دلار کمک‌های دفاعی و بشردوستانه جدید لندن به کشورش خبر داد.

زلنسکی در پیامی در تلگرام، این دیدار را «خوب و سازنده» توصیف کرد.

وی افزود مذاکرات دو طرف بر نیاز‌های فوری اوکراین، به‌ویژه تقویت پدافند هوایی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، لجستیک، تأمین آب و سایر زیرساخت‌های حیاتی متمرکز بوده است.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین با اشاره به اینکه انگلیس موشک اختصاصی برای سامانه‌های پاتریوت در اختیار ندارد، گفت روابط گسترده لندن با کشور‌های اروپایی و دیگر مناطق می‌تواند به تأمین موشک‌های مورد نیاز کی‌یف برای مقابله با تهدید‌های بالستیک کمک کند.

زلنسکی در بخش دیگری از سخنانش، حملات اخیر اوکراین به پل کریمه را توجیه کرد و مدعی شد روسیه تاکنون ۱۰۹ بار به پل‌های اوکراین حمله کرده است.

پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه استفاده نظامی از پل کریمه را رد کرده بود و ضمن وعده پاسخ به حملات اوکراین، از بازسازی این پل خبر داد.

منبع: آناتولی