\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644\u0645\u0624\u0645\u0646\u06cc\u0646(\u0639) \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0627\u0641\u0631\u0627\u0634\u062a\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0647\u060c \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0639\u0644\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u0628\u0646\u06cc\u0646(\u0633) \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n