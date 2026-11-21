باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - طبیعت باباحیدر در این فصل از سال، با پوششی از طیف‌های زرد و نارنجی، جلوه‌ای متفاوت به خود گرفته است. میثم بابایی فارسانی هنرمند خلاق استان با تسلط بر جزئیات، شکوه درختان پاییزی و تضاد رنگ‌های گرم طبیعت را در مجموعه‌ای از تصاویر خیره‌کننده به تصویر کشید.

آثار منتشر شده از این هنرمند، نه تنها زیبایی‌های بومی منطقه را به نمایش می‌گذارد، بلکه به نوعی دعوت‌نامه‌ای بصری برای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت است تا از این مناظر بی‌بدیل در قلب استان بهره‌مند شوند.

در این مجموعه، تماشای درخشش برگ‌های زرد و نارنجی در میان هاله‌ای از آرامش، گویی روایتی از پیوند ناگسستنی هنر و طبیعت است.

برای مشاهده تصاویر باکیفیت بر روی آن ها کلیک کنید.