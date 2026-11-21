باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونگ جون، وزیر دفاع چین روز پنجشنبه در جریان سفر به انگلیس با وس استریتینگ، وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. این نخستین سفر وزیر دفاع چین به انگلیس طی ۲۶ سال گذشته بود.

وزارت دفاع چین روز جمعه اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های نظامی، وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند.

بر اساس این بیانیه، دو وزیر توافق کردند تفاهم‌های حاصل‌شده میان رهبران دو کشور را اجرا کرده و به توسعه پایدار، سالم و مستمر روابط نظامی دوجانبه کمک کنند.

استریتینگ پیش‌تر گفته بود چین به‌عنوان سومین شریک تجاری بزرگ انگلیس و دارنده بزرگ‌ترین نیروی نظامی فعال جهان، کشوری نیست که لندن بتواند آن را نادیده بگیرد.

وی تأکید کرد: «نفوذ چین آن‌قدر گسترده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همچنین تعامل اقتصادی تحت دولت ما هرگز به وابستگی راهبردی تبدیل نخواهد شد.»

منبع: آناتولی