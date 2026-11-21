باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «کیاست سپهری» عصر شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزداران هنگ مرزی قصرشیرین در راستای مقابله با قاچاق احشام و کنترل و پایش نوار مرزی، موفق شدند از خروج غیرقانونی ۲۰۸ رأس دام سبک (گوسفند) از کشور جلوگیری کنند.

وی افزود: در عملیاتی جداگانه، مرزداران هنگ مرزی پاوه نیز با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، ۱۰۵ رأس دام سبک (گوسفند) و ۸۸ رأس گاو را پیش از خروج غیرقانونی از کشور مهار و توقیف کردند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به توقیف مجموع ۴۰۱ رأس دام قاچاق در این دو عملیات، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی احشام مکشوفه ۳۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سپهری در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان خاطرنشان کرد: مرزداران با اشراف اطلاعاتی، پایش شبانه‌روزی نوار مرزی و بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات کنترلی، با هرگونه اقدام غیرقانونی در مرز‌ها مقابله خواهند کرد.

منبع: پایگاه خبری پلیس